Confira a programação dos eventos religiosos em igrejas da Capital

Os cristãos e católicos deram início as celebrações da Semana Santa no domingo (24). A Semana Santa recebe esse nome em razão da profunda paixão com que Jesus se entregou voluntariamente à cruz para redimir os pecados de seu povo. Na programação estão previstas diversas celebrações e atividades, incluindo Vigília e Adoração, celebração da Paixão do Senhor, Santa Missa da Ceia do Senhor (conhecida como Lava Pés) e Missa e Cantata de Páscoa.

Santuário Perpetuo Socorro

Sexta-feira (29): 5h30 às 15h- Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h- Celebração da Paixão do Senhor

16h30-Veneração da imagem do Cristo Morto

19h- Via-Sacra e Canto do Perdão

Sábado (30): 19h- Missa da Vigília Pascal na Noite Santa

DOMINGO (31)- PÁSCOA, RESSURREIÇÃO DO SENHOR

Missa: 7h, 10h, 16h, 18h e 20h | Cantata de Páscoa: 17h

Santuário da Abadia

Sexta-feira (29): 15h- Celebração da Paixão do Senhor (São Domingos Sávio)

18h- Encenação da Paixão de Cristo (Cidade da Páscoa)

Sábado (30): 19h- Missa Solene de Vigília da Páscoa; Benção da água e do fogo e Batismo Adulto

19h- Missa Solene de Vigília da Páscoa e Benção da àgua e do fogo (São Domingos Sávio)

Domingo (31): Missa: 10h, 17h e 19h (Santuário da Abadia)/ 8h- igreja São Domingos Sávio.

Capela Santa Isabel da Hungria

Sexta-feira (29): 8h-Vila Sacra; 16h- Paixão do Senhor

Sábado (30): 19h- Vigília Pascal

Domingo (31): 8h30- Missa de Páscoa