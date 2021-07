“Fadinha do skate” se classifica para final olímpica

O Brasil só terá uma representante na final do skate street feminino: Rayssa Leal, conhecida como “fadinha do skate”, conseguiu a classificação. Com apenas 13 anos, ela somou a nota 14.91 e avançou na 3ª posição geral. Já Leticia Bufoni e Pâmela Rosa decepcionaram e foram eliminadas.

Todas skatistas deram duas voltas livres na pista, durante 45 segundos cada. Depois arriscaram 5 manobras separadamente. Das 7 notas registradas, as quatro melhores foram somadas para resultar em uma nota final.

Rayssa conseguiu duas grandes notas nas voltas iniciais (3.29 e 2.01). Depois, nas manobras, a “fadinha” conseguiu se destacar ainda mais, pois acertou 4 manobras de alto risco. E a cada acerto ela esbanjava simpatia e tranquilidade na pista.

Leticia competiu na mesma bateria que Rayssa. Ela fez duas boas voltas, mas abaixo de Rayssa. Depois acertou as três primeiras manobras, mas sem arriscar muito e por isso somou poucos pontos. Na quarta tentativa ela errou e zerou. Na quinta Leticia até conseguiu encaixar a manobra, mas novamente teve nota baixa e foi eliminada.

Na mesma bateria também competiram a belga Lore Bruggeman, a americana Alexis Sablone e a chinesa Zeng Wenhui. A experiente Sablone teve o melhor desempenho e se classificou pra final, com nota 11.77.

Na primeira bateria, a holandesa Keet Oldenbeuving foi o maior destaque desde o começo. Foi bem tanto nas voltas quanto nas manobras e conseguiu a nota final 8.70. Em segundo lugar ficou a americana Mariah Duran, que só se destacou na última tentativa. Fez a melhor manobra até então e ficou com nota final 7.95.

Na segunda bateria, mais uma holandesa se destacou. Roos Zwetsloot praticamente não errou e conseguiu a nota final 13.48. A filipina Margielyn Didal também chamou atenção, tanto pelas notas quanto pela simpatia e carisma. Recebeu a nota final 12.02. A japonesa Aori Nishimura, uma das favoritas para medalha, foi mais irregular, mas encaixou duas boas manobras no fim e conseguiu a nota final 12.82.

Na terceira bateria estava a brasileira Pâmela Rosa, 1º lugar no ranking mundial, mas ela decepcionou. Errou demais nas manobras separadas e ficou com a nota final 10.06. Outras duas japonesas que estavam na mesma bateria se destacaram mais: Funa Nakayama (15.77) e Momiji Nishiya (15.40) ficaram nas primeiras posições, à frente de Rayssa.

(Com informações IstoÉ Independente)