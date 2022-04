Ex-vice-prefeito de Campo Grande, Oswaldo Possari morreu às vésperas de completar 76 anos

Pecuarista, proprietário da empresa de transportes Cruzeiro do Sul, e ex-vice-prefeito de Campo Grande, Oswaldo Possari faleceu na manhã de hoje (15), em Campo Grande, às vésperas dos seus 76 anos, que seria celebrado na próxima segunda-feira (18).

Em sua trajetória política, Possari comandou a gestão municipal ao lado do ex-prefeito André Puccinelli (MDB) entre janeiro de 1997 a janeiro de 2005 e presidiu o Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal.

André Puccinelli lamentou a morte do amigo em publicação divulgada pelas redes sociais.

“Oswaldo foi um amigo companheiro e leal. Um excelente vice-prefeito, auxiliou muito na administração de Campo Grande. Que Deus conforte a família e o receba nos céus”, escreveu.

A confirmação da morte foi divulgada pelo seu genro, Juliano Beraldo de Andrade, também por meio das redes sociais.

“Nós, da família Sete Estrelas, informamos com tristeza a partida do nosso fundador, Oswaldo Possari, ocorrida nesta sexta-feira. Tristes com a partida, mas serenos quanto à nossa missão de honrar seu legado, nos sentimos ainda mais comprometidos em continuar seu trabalho em prol da pecuária brasileira e da raça Nelore”, lamentou.

Em 2012, Possari foi homenageado na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) com a Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul, que visa prestar reconhecimento a trabalhadores, profissionais liberais, sindicalistas e empresários que contribuem para a melhoria das relações trabalhistas.

De acordo com a família o velório será às 15h e o sepultamento às 16h, no Cemitério Parque das Primaveras.

