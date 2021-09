Ex-prefeito de Maracaju se entrega à polícia

O ex-prefeito de Maracaju, Maurílio Ferreira Azambuja (MDB) se apresentou na sede da (Dracco Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) na sexta-feira (24), após tentativas frustradas da defesa de conseguir um habeas corpus junto à Justiça.

Maurílio foi um dos alvos da operação ‘Dark Money’, desencadeada pela Dracco na quarta-feira (22) dentro das investigações de um suposto esquema de corrupção que teria desviado R$ 23 milhões dos cofres públicos de Maracaju entre os anos de 2019 e 2020, período de administração dele.

O esquema

De acordo com as investigações, existia uma conta bancária usada de fachada onde houve a movimentação de mais de 150 repasses de recursos financeiros em menos de um ano… confira mais detalhes. (Com informações Maracaju Speed)