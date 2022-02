Estudante pede medida contra ex que invadiu seu apartamento e a agrediu

Após receber atendimento no setor psicossocial da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, uma jovem estudante, de 24 anos, pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado, de 36 anos, que invadiu seu apartamento e a agrediu na tarde de domingo (20), na rua Senador Antônio Mendes Canale, região do bairro Pioneiros, na Capital.

Segundo boletim de ocorrência, o suspeito foi até a residência da vítima e chutou a porta até entrar no apartamento, onde em seguida deu socos e tapas no rosto e nos braços da jovem. O motivo da violência, de acordo com ela, seria por conta dele estar com ciúmes dela ter ido na casa da amiga na noite de sábado (19).

Além disso, o agressor passou um tempo ainda dentro do imóvel, continuando com as agressões em um intervalo de tempo, até a chegada da Polícia Militar. Conforme disse a vítima, o relacionamento entre os dois durou por oito meses e o término aconteceu na quinta-feira (17).

A delegada da DEAM, Ana Luiza Noriler, informou que a vítima e o suspeito moram juntos há um ano. Agora, o suposto agressor responderá pelos crimes em flagrante por lesão corporal dolosa e violação de domicílio.

(Com Willian Leite)