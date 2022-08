Estado lança obras de revitalização das avenidas Alto da Serra e Cafezais

Duas novas obras foram lançadas pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (22), início da semana que marca as comemorações de 123 anos de Campo Grande. Com investimento previsto de R$ 52 milhões, o Estado vai revitalizar as avenidas Alto da Serra e Cafezais, região sul da Capital.

Os avisos de licitação para as duas obras foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) e a expectativa é de que os processos burocráticos sejam finalizados ainda neste ano para as obras iniciarem antes de 2023.

Avenida Alto da Serra

Na Avenida Alto da Serra fica, que fica nas Moreninhas, a obra de implantação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento também contempla as ruas Airton Sena, Ubirajara Guarani, Buenópolis e Inconfidentes. A intervenção é uma das obras que compõem o projeto do novo acesso ao bairro, que vai ligar as Moreninhas à Avenida Guaicurus.

Ao custo estimado de R$ 42 milhões, segundo a Diretoria de Infraestrutura Urbana (Deiurb) da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a obra anima moradores e comerciantes.

“Vai ser muito bom porque essa rua sempre teve problemas com buracos e escoamento da água. Chove um pouco e já enche de buracos aqui”, diz a contadora Marli Gomes Sandim, de 64 anos, que mora na Avenida Alto da Serra desde a década de 1980.

“Nosso asfalto aqui é realmente um problema. A rua não tem escoamento e quando chove e passa carro a água da rua entra nos imóveis. Então, uma obra dessas vai melhorar muito para as casas, os comércios e também para nossa saúde, pois água parada não faz bem”, avalia o marceneiro Ronaldo da Silva Corrêa, 35, que tem uma loja na Alto da Serra.

Avenida dos Cafezais

A segunda obra lançada pelo Estado vai beneficiar diretamente moradores dos bairros Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, Mário Covas e Paulo Coelho Machado. Todos eles são atravessados pela Avenida Cafezais, que tem pouco mais de três quilômetros.

Conforme a Deiurb da Agesul, a via passará por obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração pluvial do pavimento. De acordo com o projeto, o trecho entre a rua José Marcílio e a Avenida Delegado Alfredo Hardman será restaurado.

Já a parte da rua entre a rotatória da Avenida Delegado Alfredo Hardman e a Avenida Gury Marques será duplicada e ganhará ciclovia. O investimento previsto na obra é R$ 9,8 milhões.

O secretário de Infraestrutura do Estado, Renato Marcílio, classifica as duas obras como emblemáticas para Campo Grande. “O novo acesso às Moreninhas é muito esperado pela população local e vai encurtar o caminho entre o centro e bairro. Já a restauração da Avenida Cafezais vai permitir melhores condições de tráfego naquela via, beneficiando principalmente comerciantes e moradores. Com o lançamento das licitações, vamos analisar as propostas e escolher as empresas que executarão os serviços. A previsão é que as obras iniciem ainda este ano”, ressalta.