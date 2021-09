Estado inicia recuperação de área destruída por incêndio no Parque dos Poderes

A Prefeitura do Parque dos Poderes deu início ao trabalho de recuperação da área destruída por um incêndio. No total, devem ser plantadas 1,5 mil mudas para cobrir o espaço de 10 mil metros devastados pelo fogo. O trabalho conta com a parceria da Águas Guariroba.

Serão plantadas 500 mudas de plantas nativas do Cerrado na primeira etapa. “Estamos hoje plantando as 10 primeiras mudas de forma simbólica, para representar esta recuperação de toda área que foi destruída. Assim que o clima mudar e começar a época de chuvas este replantio será intensificado”, explicou o prefeito do Parque dos Poderes, Daniel Paulo Escobar.

As mudas foram doadas pela Águas Guariroba, que dispõe de um viveiro onde se produz 50 mil mudas por ano. “Temos este viveiro desde 2012, com a função de contribuir com a recuperação ambiental. Resolvemos fazer esta parceria e disponibilizar as mudas para o Parque, para ajudar na recuperação da área que foi queimada”, descreveu o gerente de Meio Ambiente da empresa, Fernando Garayo.

Também participou do ato simbólico de recuperação o diretor da Acadepol (Academia de Polícia Civil de MS), Roberto Gurgel de Oliveira, pois a área da academia foi a que sofreu maior dano com o incêndio.

“Durante o incêndio foi muito triste ver os danos ambientais causados, assim como aqueles que atingiram a área da academia. Temos muito apreço por este local, que é a porta de entrada dos novos policiais. Hoje é um dia especial, pois vivemos o momento de recuperação de um local tão importante”, afirmou o diretor.

O prefeito do Parque destacou que já está em estudo alternativas para conter eventuais incêndios. “Estamos estudando por exemplo a implantação de uma drenagem manual em torno de toda mata, para conter queimadas com mais eficiência e evitar danos maiores”.

O incêndio ocorreu no dia 19 de agosto, destruindo 10 mil metros quadrados do Parque. O principal suspeito de provocar o incêndio é um idoso de 81 anos, que foi identificado pela polícia após imagens de câmera de segurança serem disponibilizadas para a investigação.

