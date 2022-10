Estado amanhece com tempo estável e possibilidade de chuva

A previsão para esta terça-feira (4) é de tempo estável e sol, porém, com possibilidade de chuvas fracas e moderadas, além de tempestades acompanhadas de raios, na região norte de Mato Grosso do Sul.

Pelo Estado, a manhã se inicia registrando 16°C, mas com o passar das horas chega a alcançar os 35°C. Iguatemi segue sendo a cidade mais fria da região, com mínimas de 16° e máximas de 27°C, seguido de Ponta Porã, com temperaturas entre 16°/29°C. Já a cidade mais quente do MS é Corumbá, com máximas chegando aos 35°C, tendo Coxim atrás, registrando 34°C. Já Campo Grande inicia o dia com 20°C, mas tem a previsão dos termômetros alcançarem os 31°C.

Coxim, Camapuã, Paranaíba, Três Lagoas, Campo Grande, Porto Murtinho e Ponta Porã passam toda a terça-feira com previsão de chuvas fracas e moderadas, além de tempestades acompanhadas de raios. Nas outras cidades, porém, não se descarta possíveis pancadas de chuvas isoladas devido o aquecimento diurno.

A umidade relativa do ar também estará abaixo do ideal, ficando entre 25-35%, principalmente na região do Pantanal. Em grande parte do Estado, as rajadas de vento ficarão entre 40-60Km/h.

