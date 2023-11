Está em busca de emprego? Campo Grande tem mil vagas disponíveis

Nesta segunda-feira (7), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia a disponibilidade de 1.731 vagas de emprego em Campo Grande, abrangendo 186 diferentes profissões e envolvendo 269 empresas da região. Essa notícia é uma esperança para muitos trabalhadores em busca de novas oportunidades e coloca a Funsat como um importante intermediário entre os candidatos e as empresas contratantes.

Entre as vagas disponíveis, destaca-se a demanda por profissionais nas áreas de atendimento ao público, operação de caixa, serviços de alimentação, expedição e muitas outras. Especificamente, são 156 vagas para operador de caixa, 35 vagas para cozinheiro geral, 20 vagas para auxiliar nos serviços de alimentação, 10 vagas para auxiliar de expedição, 8 vagas para atendente balconista e 5 vagas para conferente de mercadoria.

A Funsat reforça a importância de manter o cadastro atualizado para garantir a possibilidade de ser encaminhado para as entrevistas de emprego. A Agência de Empregos da fundação também informa que há oportunidades para candidatos que não possuem experiência prévia na função. São 984 vagas “de perfil aberto” distribuídas em 83 profissões, abrangendo posições como repositor de mercadorias, empacotador(a) manual, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, atendente de telemarketing e muitas outras.

Além disso, a Funsat está comprometida com a inclusão e oferece 94 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), abrangendo 14 diferentes profissões. As oportunidades incluem posições como auxiliar de limpeza, recepcionista atendente, varredor de rua, servente de obras e auxiliar de almoxarifado.

Para aqueles que desejam aproveitar essas oportunidades, é fundamental manter o cadastro em dia na Funsat. O processo de cadastro é presencial e requer a apresentação do documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e informações sobre histórico profissional.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive durante o horário de almoço. Além dos serviços de encaminhamento para entrevistas de emprego, a fundação também oferece serviços como emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego e inscrição em cursos profissionalizantes.

Serviço

Para mais informações e atualizações, os interessados podem acompanhar o perfil do Instagram @funsat.cg e a página do Facebook @funsatcampograndems. Também é possível entrar em contato através do telefone (67) 4042-0585.

Com essas diversas oportunidades e serviços oferecidos pela Funsat, os trabalhadores de Campo Grande têm à disposição um importante suporte na busca por emprego e desenvolvimento profissional.