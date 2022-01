Está em busca da vacina? Imunizante está disponível em 44 pontos de Campo Grande

Campo Grande dá continuidade, nesta quinta-feira (7), a vacinação contra a COVID-19 em 44 locais que abrem à tarde para atendimento da população, incluindo o drive-thru Albano Franco, que funciona até às 18h.

A primeira dose está disponível para toda a população com 12 anos ou mais que não recebeu nenhuma dose do imunizante até o momento. Nos pontos de vacinação também estará disponível a segunda dose do imunizante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz para quem recebeu a primeira dose até o dia 7 de novembro.

Quem foi vacinado com Coronavac/Sinovac/Butantan até dia 17 de dezembro ou Corminaty-Pfizer até dia 18 do mesmo mês também deverá buscar um dos pontos de imunização para concluir o ciclo vacinal com as duas doses.

As pessoas que tomaram a vacina da Janssen, que é de dose única, até o dia 8 de setembro já estão enquadradas para tomar o reforço, assim como quem tem 18 anos ou mais, possui imunocomprometimento grave e concluiu o ciclo vacinal há pelo menos 28 dias.

Este grupo também tem direito a uma quarta dose, desde que tenha recebido o reforço até o dia 7 de setembro, mesma data para quem tomou a segunda dose da vacina e 18 anos ou mais. Este público deve tomar a terceira dose.

Onde se vacinar?

Drive-thru Albano Franco– 12h30 às 18h

Seleta –12h às 16h45

Unidades de saúde – 13h às 16h45

Lagoa

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavilla

USF São Conrado

C.F Portal Caiobá

USF Jardim Antártica

Segredo

UBS Cel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Azaléia

USF Paradiso

UBS Estrela do Sul

C.F Nova Lima

USF José Tavares

USF Vila Cox

Anhanduizinho

USF Parque do Sol

USF Botafogo

USF Anhandui

USF Jockey Clube

UBS Dona Neta

USF Cohab

UBS Aero Rancho

USF Los Angeles

UBS Pioneira

C.F Iracy Coelho

USF Paulo Coelho Machado

Bandeira

USF Itamaracá

USF MAPE

UBS Universitário

UBS Carlota

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Imbirussu

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

USF Indubrasil

USF Serradinho

UBS Popular

USF Zé Pereira

UBS Silvia Regina

USF Ana Maria do Couto

USF Lar do Trabalhador