Esquema de corrupção em Caarapó movimentou mais de R$ 2 milhões

Na manhã desta quinta-feira (27), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em atuação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e da 1ª Promotoria de Justiça de Caarapó, deflagrou a Operação Telonai.

Durante a investigação, apurou-se a existência de esquema de corrupção na arrecadação de impostos do Município de Caarapó. A ação visou para dar cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva.

Pagamentos de ITBI (Imposto sobre a transmissão de bens imóveis) e IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) eram agendados e, posteriormente, baixados manualmente no sistema, com emissão de certidão negativa de débitos tributários, incorporando-se ao patrimônio particular os valores pagos.

Apurou-se que os investigados realizaram mais de 4.600 (quatro mil e seiscentos) estornos de pagamento, alcançando o montante de R$ 2.299.575,39 (dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Telonai, palavra grega para publicano, era o nome dado ao coletor de impostos do Estado Romano, cargo por vezes exercido com grande arbitrariedade.