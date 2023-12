Esqueceu? Veja receitas rápidas de sobremesa para não fazer feio no almoço de natal

Foi chamado para alguma comemoração no dia 25 de dezembro, mas não lembrou de levar nada? Que tal levar uma sobremesa? Como o tempo é curto, veja algumas receitas de sobremesas geladas para serem feitas de forma rápida e simples e não aparecer de ‘mãos abanando’!

Manjar

Ingredientes:

1 Leite condensado (lata ou caixinha) 395g;

2 e meia medidas (da lata) de Leite integral;

1 vidro de leite de coco (200ml);

meia xícara (chá) de amido de milho;

Calda

1 e meia xícara (chá) de açúcar;

1 xícara (chá) de ameixas pretas;

1 pedaço de canela em pau;

2 cravos-da-índia;

2 e meia xícaras (chá) de água;

Modo de Preparo:

Em uma panela, misture bem o Leite MOÇA, o Leite NINHO, o leite de coco e o amido de milho. Leve ao fogo, mexendo sempre, até obter um creme grosso. Retire do fogo, despeje em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) molhada ou levemente untada com óleo e leve à geladeira por cerca de 4 horas.

Reserve.

Para calda

Em uma panela, misture o açúcar, as ameixas, a canela, o cravo e a água. Leve ao fogo e cozinhe por cerca de 10 minutos após iniciar fervura. Sirva a calda fria com sobre o manjar reservado.

Mousse de chocolate na travessa

Ingredientes:

3 claras

¼ xícara(chá) de chocolate 50% cacau

1 caixinha de creme de leite

200 gramas de chocolate ½ amargo

3 colheres(sopa) de açúcar

Raspas de chocolate a gosto para decorar

Modo de Preparo:

Coloque o chocolate ½ amargo numa vasilha e leve para derreter no microondas de 30 em 30 segundos ou em banho maria. Adicione o creme de leite e misture bem até obter uma ganache brilhante. Reserve.

Numa tigela adicione as claras e o açúcar, misture bem, e leve ao fogo baixo, para dissolver e em banho-maria, mexendo sempre.

Para saber o ponto correto pegue uma porção da mistura e passe entre os dedos, se não sentir mais os grãos de açúcar está pronto. Cuidado para não cozinhar as claras.

Transfira essa mistura para batedeira e bata bem até obter picos firmes. Misture esse merengue com a ganache e mexa levemente para incorporar e não perder o ar.

Disponha o creme numa travessa e leve para gelar por cerca de 1 hora. Retire da geladeira e decore com raspas de chocolate a gosto. Sirva em seguida esse espetáculo de mousse de chocolate!

Bombom de travessa

Ingredientes:

250 g de chocolate ao leite;

2 latas de leite condensado;

2 colheres de margarina;

250 g de chocolate meio amargo;

2 latas de creme de leite;

2 caixas de morango

Modo de Preparo:

Coloque as latas de leite condensado em uma panela com a manteiga e faça uma massa como um brigadeiro mole. Coloque em uma travessa e, por cima deste brigadeiro mole, coloque os morangos cortados ao meio. Reserve para fazer a cobertura.

Para fazer a cobertura, rale o chocolate ao leite e o meio amargo e misture ao creme de leite. Misture e coloque no micro-ondas durante 1 minuto. Retire e mexa. Coloque de novo no micro-ondas por mais 1 minuto. Despeje a cobertura por cima dos morangos e leve à geladeira coberta por papel-filme.

Boas Festas!