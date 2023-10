Engasgada com bala, bebê é salva por sargento dos bombeiros

Uma bebê de um ano foi salva de um engasgamento por sargento do Corpo de Bombeiros de Corumbá, município a 410 quilômetros de Campo Grande. A criança foi levada até o quartel dos bombeiros pela família e ela estaria engasgada com uma bala.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (29). Conforme informações do portal Diário Corumbaense, imagens de câmeras de segurança mostram um carro chegando rapidamente no pátio do 3º Grupamento de Bombeiros Militar. Passageiros saem do veículo em desespero, com a criança no colo já desacordada. A menina teria se engasgado com uma bala.

Ela foi entregue para o sargento Assis, do Corpo de Bombeiros, que realizou manobras de desobstrução de vias aéreas por cerca de três minutos, até a criança recobrar a consciência. Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que conta com médico durante o transporte, foi acionada para avaliação clínica da menina e encaminhamento ao pronto-socorro municipal.

Bem e em casa

Anna Victória Martins Silva, de um ano e dois meses, já está bem e em casa, tendo recebido alta no mesmo dia. Em entrevista ao Diário Corumbaense, a mãe da criança, Vitória Maria Martins, disse que tudo aconteceu rapidamente e que, uma vizinha ajudou a família, tendo levado os pais e a menina para o atendimento no quartel militar.

