Enfermeiros que denunciaram anestesista recebem moção de louvor

A ação dos enfermeiros do hospital da Mulher do Rio de Janeiro, responsáveis por denunciar o estupro cometido pelo médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra durante um parto no início desta semana rendeu uma moção de louvor dada pelos deputados federais votado nesta quinta-feira (14).

A prisão do médico anestesista foi possível através da ação dos enfermeiros que acompanharam os atos contra as pacientes sedadas. Ele foi preso em flagrante graças aos vídeos gravados pela a equipe que o auxiliava nas cirurgias.

A moção partiu de uma deputada carioca e também enfermeira que observou os números registrados de estupros entre os anos de 2015 e 2022 que somam mais de 170 registros.

A moção foi apresentada pela deputada Carmem Zanotto (Cidadania SC), “Precisamos motivar os profissionais que tomam conhecimento a fazer denúncias e não se calar, independentemente do nível hierárquico de quem comete este tipo de violência”, declarou. “A equipe do hospital é um exemplo. O monstro que violentou uma mulher no seu parto não pode ser chamado de profissional da saúde.”

A deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS) também declarou estar indignada com os crimes cometidos pelo anestesista. “Essas mulheres infelizmente foram violadas em um momento único de suas vidas. Além de salvar vidas na sua profissão, as enfermeiras ajudaram mais mulheres a ser protegidas desse estuprador.”