Empresas são autorizadas oficialmente a estudarem exploração de minérios em MS

O Governo Federal, por meio do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), publicou na edição de hoje (2) do DOU (Diário Oficial da União), a autorização para três empresas realizarem a pesquisa de minérios em 19 áreas de Mato Grosso do Sul, nos municípios de Miranda, Corumbá, Bonito e Jardim.

De acordo com o documento, a empresa Atrative Empreendimentos e Participações LTDA foi autorizada a explorar minérios em nove áreas na faixa de fronteira do Estado, nos municípios de Bonito, Corumbá e Miranda. A empresa SAM Granitos Export LTDA também foi autorizada oficialmente a pesquisar sobre possível mineração em nove áreas dentro da região de Corumbá.

A terceira empresa autorizada foi a Agropecuária Santa Stela para estabelecer-se e realizar pesquisa de minérios em 1 uma área incidente na faixa de fronteira de MS, nos municípios de Bonito e Jardim.

Não há informação da última empresa autorizada a trabalhar na exploração de minérios nos próximos anos em Mato Grosso do Sul, no município de Bonito, conforme a ANM (Agência Nacional de Mineração). A ANM recebeu assentimento prévio para proceder à averbação do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Minerários, celebrado em 2 de setembro de 2021.

Cenário nacional

Conforme a decisão, o ministro do GSI, general Augusto Heleno, concedeu outras 13 autorizações à empresas e pessoas físicas, para exploração de minérios em áreas de fronteira em Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná. No País, foi autorizada a exploração de minérios como ouro, mármore, granito, calcário, manganês, ferro e dolomita em 37 áreas.