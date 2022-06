Empresários do MS conseguem alteração da taxa do FCO

O setor privado comemorou a aprovação da alteração da taxa do FCO ( Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), que através do Conselho Nacional Monetário (CNM) conseguiu uma nova metodologia para o cálculo de taxas de juros que incidem sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Esta é uma demanda antiga que comerciantes vem protestando.

A nova resolução estabelece dois tipos de taxa de juros para a contratação de financiamento por meio do fundo: a pré-fixada e a pós-fixada. Os contratantes de financiamento junto ao FCO, no período que abrange a última mudança na regra de avaliação do cálculo, estabelecida em 2018, até maio deste ano, poderão ainda fazer a portabilidade para o novo formato, com taxas pré e pós-fixadas. O período para troca vai até 31 de dezembro de 2022.

“O setor produtivo acabava tendo prejuízo, pois as duas modalidades de financiamento recebiam tratamento diferente, enquanto no FCO Rural os juros giravam em torno de 5% ao ano, no FCO Empresarial era corrigido pelo IPCA, chegando a 13% ao ano, devido à inflação. Por isso, há tempos pedíamos esta mudança, que agora aconteceu”. comemorou Inês Santiago, presidente da Federação.