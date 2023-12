Em um ano, mais de 5 mil celulares foram furtados em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul, este ano, registrou, até 19 de dezembro, mais de 5.437 ocorrências por furto de celulares e 2.296 mil por roubo. Os dados foram fornecidos pela Sejusp (Secretaria de Estado de Segurança e Justiça de Mato Grosso do Sul). Há pouco mais de uma semana, o governo federal lançou o programa Celular Seguro, uma iniciativa para combater esse crime, no Brasil, além de bloquear imediatamente os aparelhos, aplicativos bancários e novos acessos, as informações dessa primeira semana são alarmantes.

Desde o dia 19 de dezembro, dia de lançamento do programa, 3.896 celulares foram bloqueados por roubo, furto, perda ou extravio em todo o território brasileiro. O Estado de São Paulo foi o que teve o maior registro de alerta de bloqueio, com 1.011 casos; o Rio de Janeiro segue em segundo lugar, com 453 e em terceiro, Pernambuco (286).

Mais de 500 mil pessoas cadastraram seus números no programa do governo federal. O acesso à ferramenta é feito por meio do site e do aplicativo, onde as vítimas podem comunicar o crime e solicitar o bloqueio remoto dos aparelhos. Cada usuário cadastrado no Celular Seguro pode indicar pessoas de confiança, autorizando-as a efetuar bloqueios em seu nome. Cerca de 467,8 mil pessoas de confiança foram registradas, até o momento.

Embora não haja limite para o cadastro de números, é essencial que eles estejam vinculados ao CPF (Cadastro de Pessoa Física), para que o bloqueio seja efetivado. Não há a opção de bloqueio temporário; caso o aparelho seja recuperado, os usuários precisam entrar em contato com a operadora de telefonia e outros parceiros do projeto Celular Seguro, como bancos e aplicativos, para reativar seus acessos.

