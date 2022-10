Em MS, 174 urnas apresentam ocorrências durante 2° turno

Faltando menos de uma hora para que o horário de votação seja encerrado em Mato Grosso do Sul, cerca de 174 urnas apresentaram problemas durante o segundo turno. No boletim divulgado neste domingo (30), constam as ocorrências notificadas até as 15h (horário local).

Ao todo, o Estado conta com 7.197 seções eleitorais, onde cerca de 63 urnas precisaram ser substítuidas e 111 apresentaram alguns problemas diversos, como ajustes, reinicialização, troca de bobina, entre outros.

A substituição de urnas eletrônicas é considerado um procedimento normal durante todas as eleições. Além disso, cerca de 64.918 urnas já haviam sido preparadas pela Justiça Eleitoral para serem colocadas em operação imediatamente se ocorrer algum problema que impeça o uso do equipamento anterior.

Oa municípios que apresentaram ocorrências em Mato Grosso do Sul foram:

Água Clara*

Antônio João*

Aquidauana*

Aral Moreira

Bandeirantes

Bataguassu

Bela Vista*

Bodoquena

Brasilândia

Caarapo*

Campo Grande*

Chapadão do Sul*

Corguinho*

Corumbá*

Costa Rica*

Coxim

Deodápolis

Douradina

Dourados*

Fátima do Sul

Glória de Dourados

Inocência*

Jaraguari

Ladário*

Maracaju*

Miranda

Mundo Novo*

Naviraí*

Nioaque

Nova Alvorada do Sul*

Nova Andradina*

* Municípios com urnas substituídas

