Em 24h, é registrada uma morte influenciada pela COVID-19 em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul registrou hoje (20) novos 606 casos e uma vítima das complicações da COVID-19. Uma idosa, de 79 anos, moradora em Sidrolândia e com histórico de diabetes, doença cardiovascular crônica e hipertensão, morreu com a doença diagnosticada.

Segundo boletim diário da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o município com o maior índice de novos casos confirmados é Campo Grande, com 493 notificações, na sequência Dourados apresenta 40 casos positivados e Paranaíba com 18.

Ao todo 86 pessoas estão hospitalizadas, sendo 38 em leitos clínicos e 48 em leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Desde o começo da pandemia, 520.247 pessoas que tiveram covid-19 em MS. Destas, 506.129 são considerados recuperados. No total, a doença já matou no Estado 10.467.