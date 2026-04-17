Eleitores têm plantão neste sábado para regularizar título em Mato Grosso do Sul

A menos de um mês do fim do prazo para regularização do título eleitoral, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) promove plantão de atendimento neste sábado (18) em todo o Estado.

Cartórios eleitorais e centrais de atendimento funcionarão em regime especial, das 8h às 13h, com foco em atender eleitores que precisam atualizar dados, transferir domicílio ou regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral.

Na Capital, Campo Grande, o atendimento ocorre no Memorial da Cultura, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, no Centro. Durante a semana, o funcionamento segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Além deste sábado, o TRE-MS também prevê novos plantões nos próximos dias: no sábado (25) e durante o feriado do Dia do Trabalhador, com atendimentos entre os dias 1º e 3 de maio.

O prazo final para regularizar o título eleitoral termina em 6 de maio e, segundo a Justiça Eleitoral, não haverá prorrogação. A consulta da situação eleitoral pode ser feita de forma online, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral.

No interior do Estado, o atendimento ocorre das 12h às 18h até o dia 27 de abril. Após essa data, o horário será ampliado, passando a funcionar das 8h às 18h até o encerramento do prazo.

A orientação é que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e possíveis contratempos no processo de regularização.

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