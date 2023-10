Dúzia de ovos apresenta variação de 45,14% em mercados da Capital

[Texto: Suzi Jarde, Jornal O Estado de MS]

O produto acumulou inflação de 22,93% segundo IBGE

A dúzia de ovos médios obteve uma variação de 45,14% em seis supermercados de Campo Grande, que participaram da pesquisa de preço da cesta básica, realizada semanalmente pelo jornal O Estado. A proteína, que em alguns casos substitui a carne, por exemplo, foi encontrada nas prateleiras por R$ 8,95 (valor mínimo) e R$ 12,99 (máximo).

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o alimento acumulou inflação de 22,93% no país no período de 12 meses até junho. Na capital sul-mato-grossense, o preço médio foi de R$ 10,71 nos seis estabelecimentos pesquisados.

Dando continuidade a produtos que compõem a cesta básica, o pacote de arroz de 5 Kg da marca Tio Lautério foi encontrado custando R$ 18,49 no Assaí e R$ 21,98 no Nunes (18,88%). O preço médio apontada foi de R$ 20,60.

O feijão de 1Kg da marca Bem Tevi teve uma variação de 29,17%, o valor mais em conta encontrado foi de R$ 5,69 e o mais caro por R$ 7,35. O preço médio foi de R$ 6,16.

Outro item que quase todo consumidor não abre mão, é o café. Sendo encontrado na prateleira dos supermercados no valor de R$ 13,89 (Comper) e por R$ 16,98 (Pires), da marca Três Corações. Variou de 22,25% e o preço médio ficou em R$ 15,65.

O pão de forma da marca Saborzitos, foi encontrado mais em conta no valor de R$ 8,29 (Atacadão) e R$ 9,85 (Pires). A variação apresentada entre os pontos do comércio foi de 18,82%, já o preço médio é de R$ 9,18.

No setor de hortifruti, o quilo da batata teve uma variação de 64,47% custando R$ 4,25 (Pires) e por R$ 6,99 (Comper). O preço médio é de R$ 5,53.

O quilo da banana apresentou o preço médio de R$ 6,87, custando R$ 4,79 no Assaí e R$ 8,99 no Nunes. A variação foi de 87,68%.

Na sessão do açougue, o quilo do frango congelado foi encontrado custando R$ 7,39 no Assaí e R$ 8,99 no Nunes. Apresentou uma variação de 75,78%, já o preço médio foi de R$ 9,70.

Limpeza e Higiene

O sabão em pó OMO de 1,6 kg está custando R$ 20,90 no Assaí e R$ 25,95 no Comper. A variação é de 24,16%, o preço médio ficou no valor de R$ 23,95.

O creme dental Colgate de 90g foi encontrado custando R$ 3,65 no Fort e R$ 5,98 no Pires. A variação foi de 63,83% e o preço médio ficou no valor de R$ 5,04.

