Dupla armada rende clientes e dá tapa na cara de jovem durante assalto em lanchonete

Durante a noite de terça-feira (12), uma dupla de assaltantes roubaram três aparelhos celulares, cartões e o dinheiro do caixa de uma lanchonete da Avenida Senador Filinto Muller, na Vila Ipiranga, em Campo Grande. Uma família se alimentava no local na hora do crime.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos logo que entraram na lanchonete anunciaram o roubo com uma arma de fogo. Um dos supostos autores teria revistado uma das vítimas perguntando se ele era policial e aproveitou a situação para dar dois tapas na face da vítima, um jovem de 26 anos, que estava acompanhado da esposa, de 24 anos, e da sogra, de 44.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local que há câmeras de segurança. Em uma das gravações que o portal O Estado Online teve acesso, mostra o momento que um dos suspeitos com camisa social pega o dinheiro do caixa do estabelecimento.

Por fim, a dupla teria trancado as vítimas no local e fugiram logo em seguida. Os suspeitos levaram três celulares, sendo dois um iPhone 8 e um iPhone 11, além de uma carteira de bolso com três cartões e a chave de um veículo Chevrolet Ônix.

Após a confecção do boletim de ocorrência, os policiais conseguiram recuperar e devolver os pertences das vítimas, pois durante rondas, nesta manhã, a Polícia Militar prendeu o receptador dos celulares roubados, um jovem de 19 anos.

Os dois assaltantes ainda não foram presos e as buscas continuam. Acesse também: Mangueira de gás do fogão solta provoca início de incêndio em condominio de Campo Grande

Com informações do repórter Willian Leite