Duas pessoas morrem em acidente após capotamento de caminhonete

Duas pessoas morreram na manhã deste domingo (3) e cinco ficaram feridas após um acidente no anel rodoviário, saída de Campo Grande, próximo ao inferninho. A caminhonete que o grupo estava perdeu o controle e capotou caindo em uma ribanceira.

Conforme apurado pelo jornal O Estado Online, a maior parte dos ocupantes do veículo eram da mesma família e estavam indo passar o dia em uma chácara, quando em certo momento o capô da S-10 abriu impedindo a visibilidade o que causou o acidente.

Cinco pessoas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros. Os mortos foram identificados como Patrick Loubet, que estava dirigindo a caminhonete e Dalvana Loubet, que foi lançada para fora do veículo. (com informações do Repórter Itamar Buzzatta)