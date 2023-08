Domingo será de possibilidade de chuva e temperaturas amenas em MS

Após semanas de tempo seco, a chuva chegou em diversos pontos de Mato Grosso do Sul ontem (26) e neste domingo (27) ainda há possibilidade de precipitação em alguns municípios do Estado, com variação de nebulosidade.

Entretanto, o destaque é para a queda nas temperaturas para todo MS. Para a região sul, são previstas temperaturas mínimas entre 13-15°C e máximas de 22°C. Porém, pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 12°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), no norte do estado, esperam-se mínimas entre 16-21°C e máximas de até 29°C. E na capital as temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 17°C e máxima de 24°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 50km/h. Já na segunda-feira (28) o tempo volta a estabilidade, com clima seco e quente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.