Domingo de céu nublado com previsão de chuvas intensas e MS

Domingo tem previsão de chuva em todas as regiões de Mato Grosso o Sul. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em partes do Estado deve registrar temperaturas mínimas de 15 °C pela manhã.

As temperaturas seguem amenas, devido a uma massa de ar que passa por Mato Grosso do Sul neste final de semana. Em Campo Grande a temperatura deve variar entre 18°C e 26°C. Enquanto no município de Dourados os termômetros registrarão entre 16°C e 24°C.

As temperaturas máximas do Estado é prevista em Três Lagoas, com 28ºC. Já Ponta Porã pode registrar a mínima de 15ºC.

Os ventos devem ficar entre 40 e 60 km/h e podem atingir, pontualmente, valores acima de 60 km/h.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.