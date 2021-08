O dólar fechou em leve queda nesta segunda-feira (30), com as preocupações com as tensões políticas domésticas e com a inflação permanecendo no radar os mercados.

A moeda norte-americana recuou 0,09%, vendida a R$ 5,1888. Na sexta-feira, o dólar fechou em queda de 1,20%, a R$ 5,1935. Na parcial do mês, recua 0,40%. No ano, o avanço é de 0,03% ante o real.