Dois sortudos do Estado acertam a quina da Mega Sena

Os sortudos do MS acertaram a quina do jogo do último sábado (17), da Mega – Sena e ambos receberão R$ R$ 42.084,88.

Ao todo o prêmio teve 189 apostas ganhadoras em todo País. Os números sorteados foram: 23 – 28 – 33 – 38 – 55 e 59. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2521 e o acumulado para o próximo sorteio é de R$ 150 milhões.

Além do vencedor da quina na Capital, outro apostador é do município de Fátima do Sul.

Com quatro acertos 12.204 acertadores no Brasil receberão R$ 931,08. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números (simples), custa R$ 4,50.

Os ganhadores têm até 90 dias, após a data do sorteio, para retirar o valor premiado, caso isso não aconteça, o prêmio é repassado ao tesouro nacional e aplicado no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.).

