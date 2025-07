Dobradinha sul-mato-grossense no pódio do Circuito de Vôlei de Praia

Arthur e Adrielson levam ouro e Vic e Thâmela entre as mulheres

O fim de semana foi dourado para o vôlei de praia sul-mato-grossense. Na quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Cuiabá, concluída neste domingo (20), Arthur (de Três Lagoas) e Adrielson (PR) levaram o ouro no masculino. No feminino, Vic Lopes (de Ivinhema) e Thâmela (ES) venceram de virada as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia.

Arthur e Adrielson derrotaram Heitor Frank e Vinícius por 2 sets a 0 na final, com parciais de 21/15 e 21/15. Antes disso,venceram a dupla George e o campo-grandense Saymon por 2 a 1 (21/19, 17/21 e 15/13) na semifinal. George e Saymon, que haviam chegado forte à disputa, acabaram em quarto lugar após perderem o bronze para Gabriel Santiago e Felipe por 2 a 1, com parciais de 13/21, 32/30 e 16/14.

No feminino, Vic e Thâmela superaram nas semifinais a dupla Carol Horta e Elize Maia por 2 a 0 (21/16 e 21/19). Na decisão, enfrentaram Carol Solberg e Rebecca. Depois de saírem atrás, viraram o jogo e venceram por 2 a 1 (18/21, 21/18 e 15/7). O bronze ficou com Carol e Elize, que surpreenderam ao bater as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia por 2 a 1 (21/18, 17/21 e 18/16).

A conquista reforça a boa fase do vôlei de praia sul-mato-grossense. É a segunda vez na temporada que as duas duplas sobem juntas ao lugar mais alto do pódio. Em abril, na etapa de Navegantes (SC), Arthur e Adrielson superaram Saymon e George por 2 a 1 (21/18, 17/21 e 15/11), enquanto Vic e Thâmela bateram Duda e Ana Patrícia por 2 a 0, com parciais de 21/15 e 21/15.

A etapa de Cuiabá marcou o retorno de Vic Lopes ao Top 16 do circuito brasileiro após duas etapas fora. No período, ao lado de Thâmela, venceu duas etapas do circuito mundial, em Saquarema e Ostrava, na República Tcheca, e conquistou o quinto lugar em Gstaad, na Suíça. O desempenho colocou a dupla na liderança do ranking mundial.

No Brasil, Vic e Thâmela ainda ocupam posição modesta no ranking nacional, apenas o 20º lugar antes da etapa mato-grossense, mas seguem em ascensão. Arthur e Adrielson mantêm a liderança no masculino, seguidos por Saymon e George e Vitor e Guto. No feminino, a dupla Talita (aquidauanense naturalizada alagoana) e Taiana aparece no topo, com Verena/Kyce e Duda/Ana Patrícia logo atrás.

Nos Jogos Abertos, as duplas campeãs garantiram vaga no Top 16 da próxima etapa, que será disputada entre os dias 6 e 10 de agosto, na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). No feminino, Carol Goerl e Juliana Simões venceram Andrezza e Fernanda por 2 a 0 (21/11 e 21/17). Entre os homens, Manaus e Vilsomar levaram o título ao baterem Jean e Dudu por 21/18 e 21/19. Julhia/Julia e Lucas Aguinelo/João Pedro ficaram com o terceiro lugar nas respectivas categorias.

Por Mellissa Ramos

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram