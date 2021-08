Do MS para a Colômbia, judoca disputa Campeonato Pan-Americano Júnior

Contemplada pelo Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Aléxia Vitória Nascimento disputará mais uma competição internacional. A judoca de 18 anos foi convocada pela CBJ (Confederação Brasileira de Judô) para o Campeonato Pan-Americano Júnior (sub-21) da modalidade, que acontecerá de 11 a 16 de agosto em Cali, na Colômbia.

A atleta da Associação Atlética Judô Futuro, de Campo Grande (MS), está em Pindamonhangaba (SP), onde participa do último período de treinamento de campo da seleção brasileira de base antes do campeonato. O evento em território colombiano é classificatório à edição inaugural dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que terá como sede a mesma cidade, de 25 de novembro a 5 de dezembro deste ano.

Aléxia Nascimento representará o país na categoria até 48 quilogramas na Colômbia. Em 2019, no Pan de Judô Cadete (sub-18), a sul-mato-grossense trouxe a medalha de ouro, com apenas 16 anos de idade, na mesma classe de peso. A judoca é treinada pelo pai Alessandro Nascimento, beneficiário do programa Bolsa Técnico da Fundesporte, e uma das referências da modalidade a nível estadual e nacional.

Experiência na Tóquio-2020

Promessa da CBJ para as Olimpíadas de Paris-2024 e Los Angeles-2028, e esperança de medalhas, Aléxia já esteve na Tóquio-2020 como atleta de apoio, ajudando na preparação final das judocas que foram oficialmente ao tatame em busca de pódio para o Brasil, em especial Gabriela Chibana e Larissa Pimenta.

A formação da equipe de apoio é feita há quatro ciclos em parceria com o COB (Comitê Olímpico do Brasil), o Time Brasil, como método para estimular e dar experiência a talentos com futuro olímpico.

Confira mais notícias no jornal impresso