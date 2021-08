Dicas de segurança para mulheres no trânsito podem ser a diferença entre a vida e a morte. Infelizmente, os criminosos vêem a mulher como sexo frágil e focam suas abordagem neste gênero. Mas, o perigo tem aumentado enquanto se está atrás do volante. Então, siga estas recomendações abaixo.

Vai sair sozinha? Fique ainda mais atenta. Ainda mais se for à noite e em lugares afastados. Ao estacionar olhe tudo ao redor e, se for preciso, dê uma volta na quadra antes de parar para identificar a presença de estranhos ou movimentação diferente. Se puder pare em garagens e/ou estacionamentos.

Já ao retornar para casa, não fique muito tempo parada, não mexa no celular ou permaneça desatenta com qualquer distração. Aliás, já vá para o carro com a chave em mãos. Nada de ficar parada na rua procurando a chave do veículo. Os minutos são a diferença entre morte, sequestro ou assalto.Entre rápido no veículo, trave imediatamente as portas, não abra as janelas e parta.

Em trânsito

Siga com os vidros fechados e portas travadas. Se tiver muito quente pode abrir as janelas, mas fique atenta e feche se tiver que parar. Mais uma vez não mexe no celular, nem para atender, nem para ver ou enviar mensagens. Além de infração salgada pode causar acidentes e facilita para os bandidos. Aliás, apenas use o celular quanto estiver em um ambiente seguro.

Maquiagem e cabelo

Não aproveite sinais fechados, pares ou congestionamento para se arrumar. Maquiagem e cabelo só em casa, no destino ou se não estiver dirigindo. Nem sequer confira sua beleza nos espelhos do carro. Sua distração é a oportunidade do ladrão. Ah, nada de entrar no carro e se arrumar também. Entre e siga para o destino.

Boa samaritana

Infelizmente, não é possível ser boa samaritana. Ou seja, nada de ajudar veículos parados em acostamento, locais escuros e espaços sem movimentação. Se realmente for evidente o acidente e/ou necessidade de ajuda é possível ajudar, mas o recomendado é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou para a Polícia Militar, através do 190.

Siga sempre em frente sem querer entender o que está acontecendo em um suposto acidente, principalmente, se já estiver alguém ajudando. Mas, permance na faixa do meio. Os bandidos buscam o lado esquerdo do motorista e também o direito.

Se tiver chegando ao semáforo fechado diminua devagar a velocidade para dar tempo de abrir. Também não deixse seus pertences à vista. Sempre os deixe abaixo do banco do passageiro. Se seu veículo na tiver películas protetoras nos vidros, coloque. Assim, o criminoso não identifica o gênero do motorista nem quantas pessoas estão no carro. Mas, elas tem que ser as escuras permitidas pela legislação.

ré

Enfim, uma última dica é estacionar sempre de ré. Principalmente, se você mora em um casa. Isto dá uma visão privilegiada de quem está se aproximando e de tudo que acontece ao redor do veículo . Se tiver portão automático na sua residência, verifique bem e já o abra a um distância segura para dar tempo de fechá-lo e de sair dali com o carro. Dê voltas até o local estar seguro.

Já se for manual, ligue para alguém verificar a segurança para você e/ou te esperar para abrir. Se não fo o caso fica ainda mais atenta. Se for necessário ligue 190.

