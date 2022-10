Dia será de “calorão” mas tempo deve mudar amanhã

A previsão do tempo para esta quarta-feira (26) indica tempo firme e sol, com pouca variação de nebulosidade. Além disse, o dia será de altas temperaturas, com máxima atingindo os 38ºC em Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, a mínima registra 24ºC, com céu claro já nas primeiras horas da manhã. A máxima pode chegar aos 36ºC. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros devem chegar aos 38ºC em Corumbá, Aquidauana, Porto Murtinho e Miranda; 37ºC em Coxim; e 36ºC Dourados e Três Lagoas.

Mas de acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) entre a tarde e noite de quarta-feira e quinta-feira (27), há mudança de tempo no estado, com probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos de até 80 km/h e possibilidade de queda do estado.

Essa mudança ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade e calor e atuação

de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Na Capital a mínima deve marcar 11ºC a partir da semana que vem.

