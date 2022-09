Dia será de calor com máxima de 40ºC em MS

A semana começa quente em Mato Grosso do Sul, com máxima de 38ºC de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Campo Grande o céu continuou encoberto pela camada de fumaça, resultado de queimadas na Amazônia. A mínima será de 20ºC com máxima de 32ºC.

Os termômetros podem chegar hoje aos 38ºC em Coxim, 40ºC em Corumbá e Três Lagoas, 36ºC em Bonito e 35ºC em Dourados.

Há previsão de chuvas no Estado a partir da terça-feira (13), principalmente no extremo sul de MS. As chuvas se espalham para praticamente todas as regiões a partir da quarta-feira (14) até a quinta-feira (15), com maior probabilidade nos dias 14 e 15.

Espera-se acumulados de chuva entre 60-70mm principalmente na região sul, com destaque para a região do município de Naviraí. Após o dia 18/09, provavelmente, as chuvas retornam ao estado, segundo o Cemtec (Centro de Meteorologia do Tempo e do Clima).

Os índice de umidade relativa do ar continuam baixos e a recomendação de especialistas é atenção para o tempo seco, com hidratação constante, evitar sair em horários mais quentes e atenção redobrada com idosos, crianças e animais.