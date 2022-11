Dia será de altas temperaturas e possibilidade de chuva isolada em MS

A previsão do tempo para a última semana de novembro é de tempo estável e quente em grande parte de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas em alguns municípios. Nesta segunda-feira (28), a temperatura pode chegar a 40ºC na região do Pantanal.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas seguem altas em várias regiões do Estado. Em Campo Grande a mínima será de 20°C e máxima de 29°C, com umidade relativa do ar entre 55% e 95%.

Já em Dourados a máxima vai ficar em 29°C e mínima em 18°C. A previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Os ventos serão fracos.

Em Corumbá, na região do Pantanal, a temperatura poderá chegar a 40°C, com mínima de 20°C. A umidade relativa do ar também terá grande variação entre 20% e 90%. Será um dia de sol e poucas nuvens na cidade. Nos locais onde a umidade está em baixa, a recomendação é de ingerir muitos líquidos e evitar se expor eao sol nos horários onde o sol está mais forte.

Para Três Lagoas, na região da Costa Leste, também tem previsão de pancadas de chuva isoladas, com máxima de 32°C e mínima de 21°C. Já Coxim chegará a 36°C e mínima de 22°C. No extremo Sul do Estado, em Mundo Novo, a variação será entre 20°C e 30°C, com possibilidade de chuvas isoladas.

