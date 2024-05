Dia das Mães: Procon lista opções para celebrar no rodízio, self service e à la carte

Pesquisa do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) lista catorze restaurantes de Campo Grande com cardápios especiais para celebrar, no domingo (12), o Dia das Mães. Há opções de rodízio, self service e pratos à la carte.

No levantamento, a instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), considera que cada estabelecimento pode ter associado ao valor uma experiência, o que impacta na percepção final do cliente em termos de custo benefício.

O quilo cobrado no self service tem variação de até 92,86%, sendo aplicados ao serviço valores entre R$ 70 e R$ 135. Já no rodízio de churrasco ela é de 42,53%, com preços entre R$ 87,70 a R$ 125. Pratos à la carte, por sua vez, tem opções de R$ 119 a R$ 580, podendo servir até cinco pessoas em alguns casos.

“Nossa pesquisa serve como referência aos consumidores e consumidoras que se planejam para celebrar o Dia das Mães em um local especial. Lembrando que os valores aplicados ao serviço e o couvert artístico devem ser informados de forma clara e visível, bem como as taxas opcionais de serviço”, ressalta o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti.

Todos os dados do levantamento e a relação dos estabelecimentos pesquisados se encontram disponíveis no site do Procon.

