Dia começou com temperaturas amenas mas sol predomina em MS

A segunda-feira (22) ainda amanheceu gelada mas a previsão indica aumento das temperaturas hoje e ao longo da semana, com máximas de até 33ºC em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Após dias seguidos de tempo frio e registro de chuvas em todo o Estado, a semana será de temperaturas em elevação e a previsão indica baixos índices de umidade relativa do ar.

Em Campo Grande o dia começou com céu claro e sem nuvens, com mínima de 16ºC. A máxima não deve ultrapassar os 27ºC e não há chance de chuva.

Para Dourados, Naviraí, Eldorado, Mundo Novo e Sete Quedas, a semana iniciou fria, com mínima de 13ºC. Na região de fronteira, em Ponta Porã a mínima registrada foi de 14ºC, bem como em Maracaju, Porto Murtinho e Ivinhema.

A temperatura deve chegar aos 29ºC em Três Lagoas, 32ºC em Corumbá e 33ºC em Coxim. Outras máximas previstas são de 26ºC em Nova Andradina, e de 28ºC em Chapadão do Sul, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste.

