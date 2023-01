Dia começa com sol e possibilidade de pancadas de chuvas em MS

Com a chegada do verão, os dias prometem um tempo cada vez mais típico da estação, com sol e pancadas de chuvas no período da tarde em Mato Grosso do Sul, de acordo com a meteorologista e coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes.

De acordo com ela, de segunda (16) a quinta-feira haverá sol com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas, eventualmente com rajadas de vento.

“É uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade, as chuvas e tempestades tendem a ocorrer no período da tarde por causa do maior aquecimento diurno. Outra situação típica de verão é quando chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho apenas aumenta a nebulosidade”, explica.

A temperatura mínima esperada é de 21ºC, na região Sul do Estado, e a máxima de 34ºC, no Bolsão e na região Sudoeste. Em Campo Grande, os termômetros devem marcar de 21ºC a 30ºC.

Na região sul do Estado as máximas podem chegar aos 29ºC em Ponta Porã, 30ºC em Naviraí e 31ºC em Dourados. Na região pantaneira as máximas devem atingir 31ºC em Coxim, 33ºC em Corumbá e 36ºC em Porto Murtinho. Três Lagoas tem máximas de 31ºC.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém os alertas de nível amarelo e laranja, ou seja, de perigo e perigo potencial para todo o Estado, com risco de chuvas, ventos intensos, alagamentos e descargas elétricas. Os alertas valem até às 10h de hoje (16).