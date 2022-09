Dia começa ameno com possibilidade de tempestade em MS

A semana começa com temperaturas amenas e com possibilidade de temporal em todo o Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo do Clima). O acumulado de chuva deverá ser de até 150 milímetros em algumas regiões do Estado.

Segundo a meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes, são esperadas chuvas de intensidade moderada a localmente fortes e tempestades acompanhadas de raios, ventania e eventual queda de granizo.

“Isso se deve ao deslocamento de cavados (região de baixa pressão atmosférica) alinhado ao fluxo de umidade vindo da Amazônia”, disse.

Ainda segundo ela, são esperados acumulados de chuvas acima de 50 mm em 24 horas, com destaque para as regiões Centro Sul e Leste do Estado. Para Campo Grande, a mínima esperada neste início de semana é de 20ºC e a máxima de 29ºC.

Campo Grande amanheceu com céu parcialmente claro e com 18ºC de temperatura. A máxima não passa hoje dos 28ºC, assim como em Três Lagoas. Outras máximas são de 24ºC em Dourados, 32ºC em Coxim e 34ºC em Corumbá.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de nível laranja, ou seja, de perigo, para tempestades em MS. Há risco de queda de granizo, chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.