Dia amanhece nublado e previsão indica tempestades para MS

Para quem precisa sair de casa é necessário ficar alerta e não esquecer o guarda-chuva. Isso porque a previsão do tempo para esta segunda-feira (23) indica a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul, com destaque para as regiões Centro-Leste e Nordeste do Estado.

De acordo com a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, a explicação está em uma conjunção de fatores. “As instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de umidade, deslocamento de cavados e também avanço de uma frente fria oceânica, além da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas”, explicou.

O cavado é o nome que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Campo Grande, a previsão é de um dia com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas e os termômetros devem marcar de 22°C a 32°C.

