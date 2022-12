Dezembro será marcado por calor e chuvas de verão

O mês de dezembro será marcado pelo retorno das chuvas de verão em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. De acordo com a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mesmo com o indicativo de chuvas, o tempo deve continuar abafado e quente em praticamente todas as regiões.

Para esta quinta-feira (01) são esperadas chuvas de intensidade fraca a pontualmente moderada, e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. As regiões leste e sul do Estado devem registrar temperaturas mínimas entre 21/22°C e máximas de até 34°C. Na parte Norte, mínimas entre 21/24°C e máximas de até 35°C.

Para a Capital, a previsão aponta sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva. As temperaturas podem variar entre 23°C e 32°C.

A tendência é que os atuem do quadrante norte/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e localmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

Historicamente entre o final de novembro e início de dezembro ocorre uma mudança de padrão do ar seco para o retorno da umidade, lembram os meteorologistas do Cemtec. “Isso faz com que as pancadas de chuvas típicas da primavera e da época do ano voltem a ocorrer com maior frequência”.

A tendência meteorológica do para o período entre 30 de novembro a 16 de dezembro, indica que podem ocorrer acumulados superiores a 60 mm no estado. Sendo os maiores acumulados previstos para as regiões centro-leste, norte e sul que podem atingir valores acima de 90 mm.

