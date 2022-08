Descontrolado, militar aponta arma em shopping da Capital

Um 3º sargento foi preso em flagrante na noite de ontem (18), após apontar uma arma para pessoas que transitavam dentro de um shopping da Capital. De acordo com a polícia, o militar estava descontrolado e não conseguia responder as perguntas feitas, tendo que ser algemado.

De acordo com a ocorrência, o segurança de um shopping, na Avenida Afonso Pena, foi procurado por pessoas após relatarem que um homem estaria descontrolado e apontando uma arma para quem passava por ele. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e ao encontrar o sargento, perceberam que ele estava desnorteado.

Com bastante cuidado, os policiais tentaram comunicação com o sargento, que não conseguiu responder as perguntas feitas pelos policiais. O militar foi abordado e levado para uma sala de segurança do local, onde foi desarmado. Os policiais tentaram levar o sargento até a viatura, mas se jogou ao chão, dificultando o trabalho da polícia, tendo que ser algemado.

As primeiras informações, é que o militar estava na praça de alimentação. De acordo com a comunicação do Shopping Campo Grande ao Portal O Estado Online, os seguranças relataram à administração do centro comercial que a ocorrência aconteceu no corredor, próximo aos banheiros. De acordo a assessoria de imprensa do shopping, o militar estava à paisana e alcoolizado no momento da abordagem.

Segundo a polícia, uma pistola com 19 munições intactas e três carregadores foram apreendidos. O militar foi encaminhado a delegacia, onde permaneceu algemado, mas desnorteado dando socos na parede.

*Materia atualizada ás 9h45 com informações da assessoria de imprensa do Shopping Campo Grande.

