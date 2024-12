Derf prende dupla acusada de assaltar mercearia e esfaquear dono, em Campo Grande

Nessa quinta-feira (05), policiais da Derf (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos) prenderam dupla acusada de roubar comércio e esfaquear dono do estabelecimento. O caso aconteceu dia 29 de novembro, no bairro Tiradentes e o irmão da vítima fez a denúncia nessa segunda-feira (2).

Conforme o relato do irmão, o homem foi abordado pelos bandidos quando estava abrindo a mercearia que fica na Rua Paraisópolis. Um dos bandidos entrou no estabelecimento se passando por cliente e dizendo que iria comprar um refrigerante, e quando a vítima estava servindo a bebida, o segundo bandido entrou anunciando o assalto.

A vítima foi esfaqueada cinco vezes pelos criminosos e ficou em estado grave.

Segundo informações, um dos envolvidos já tem passagens pela polícia e é conhecido como ‘Cuiabano’.

A dupla foi presa em frente a 2º Delegacia de Polícia Civil enquanto tentavam fugir em um caminhão para Dois Irmãos do Buriti. Os policiais também encontraram na carroceria do veículo a motocicleta usada por eles nos crimes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram