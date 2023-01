Deputada Federal incentiva que procurem o Procon

A deputada federal Camila Jara (PT), usou suas redes sociais para protestar e incentivar que a população denuncia se ver aumentos abusivos de combustíveis.

“O único motivo para o preço dos combustíveis ter aumentado no dia 1º de janeiro é a falta de respeito com o consumidor. O presidente Lula prorrogou por mais 60 dias a isenção dos impostos federais Pis/Cofins, mas alguns postos de MS insistem em aumentar o preço. Protocolamos hoje um ofício junto ao Procon Estadual, solicitando providências. Se você perceber algum aumento abusivo de preço, não abasteça e faça a denúncia ao Procon!”, defendeu Camila.

Os postos que não cumprirem e aumentares os valores sem justificativa terão que pagar multa no valor de R$8 mil reais.

Conforme levantamento feito pelo jornal O Estado, no dia 2 de janeiro de 2023, a gasolina já encareceu 12,7% nos postos de combustíveis. No dia 31 de dezembro de 2022, encerrou a vigência da desoneração do Pis/Cofins sobre os combustíveis. Porém, no dia 1° de janeiro de 2023, durante a posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidiu assinar a MP (Medida Provisória), que prorroga a decisão. O prazo será por mais 60 dias, ou seja, em março, voltará a cobrança.

Só na Capital sete postos praticaram o aumento abusivo e por esta razão a deputada defendeu que denunciem e chamem o PROCON.

