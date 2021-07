Depois de criar roupas que cantam, estilista começa a cantar

As roupas da estilista Nathany Gimenez já cantavam, agora ela decidiu oficializar seu dom e canta também. Sua Moda GMZ vai enaltecer ainda mais sua arte que já é conhecida pelos mc’s de todo Brasil. A criadora de modas, cria canções e já lançou uma. Nesta sexta-feira (16), a mais nova canção “Realidade” chega ao público às 18h.

Seguindo com estilo próprio ela conversa com todos. Já me disse uma vez que a música funciona como voz da época, da geração. “Então dá para dizer que a música é a voz da roupa. E a roupa a voz do tempo”, refletiu. Agora ela explica sua nova música. “Realidade foi uma música que eu escrevi quando eu tive que encarar uma nova fase da minha vida e me acostumar com ela. Na letra eu tento explicar isso até pra mim mesma, o quanto é bom superar os obstáculos da vida e se fortalecer com as experiências”.

Na primeira música que lançou, em junho, revelava as inseguranças que tinha no passado e que conseguiu superar. “A música sempre foi algo que eu queria fazer, inclusive o RAP que é o estilo que eu escuto e que faz parte do meu trabalho. Era um desejo que estava guardado em mim há muito tempo e com o aumento do meu contato com artistas da música, por conta do meu trabalho como estilista, eu fui vendo que isso poderia ser possível e que valia a pena tentar”, pontua.

Em busca de constante aprimoramento, Nathany não tem medo de começar antes de estar exatamente como imagina. “Eu ainda não tenho o resultado que eu quero, preciso fazer aulas de canto também, mas coloquei pra mim que eu tinha que começar e ir aperfeiçoando com o tempo. É isso que tô fazendo. Lancei apenas duas músicas até agora e tô tentando trazer músicas com mais melodias e que podem fazer sucesso um dia”, espera Nathy. GMZ.

Primeira música

“Eu entrei para música! No meu primeiro som, falo de uma fase que superei e que me prendia de ser quem eu sempre quis ser e estou me tornando hoje. Dessa forma, foi mais fácil eu tirar esse sonho de cantar do papel!”, destacou Nathy. Confira: