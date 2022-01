Depois de calor de 40°C, frente fria chega ao Estado nesta quarta-feira

No ranking das cidades que figuraram entre as 20 mais quentes do país, Três Lagoas e Jardim, registraram na tarde de ontem 38°C de muito calorão. Cidades que ficam em extremidades diferentes, uma no leste e a outra no sudoeste estão entre as mais quentes do país.

As informações são do INMET(Instituto Nacional de Meteorologia) que expõe o município de São Luiz Gonzaga no Rio Grande do Sul com previsão de temperatura máxima que chegou aos 41°C na tarde de ontem (24).

Já o CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento de Clima e Tempo), afirma em sua previsão que a partir de amanhã quarta-feira (26), haverá mudanças bruscas no clima em Mato Grosso do Sul.

Segundo a previsão, a mudança é consequência da quebra do bloqueio atmosférico que atua no estado nos últimos dias.

“Entre quarta, com maior probabilidade na quinta-feira, a previsão é de chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido o avanço do cavado frontal, aliado a passagem de perturbações atmosféricas, aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade”.

Ainda de acordo com o Centro, com a aproximação e avanço de uma frente fria favorece a formação de instabilidades em todo o estado.

“Além disso, a aproximação e o avanço de uma frente fria favorecerá a formação de instabilidades no estado e um alívio nos dias quentes e secos. Destaque para as regiões sudoeste, pantaneira e centro-norte do estado, onde pode ter acumulados de chuvas significativos, podendo atingir valores acima de 40 mm em 24h”.