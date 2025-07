Delegacias no Centro de Campo Grande fecham nesta sexta-feira para dedetização

Atendimentos da Primeira Delegacia e da Depac Centro serão suspensos ou transferidos para outra unidade



As unidades da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC Centro) e da Primeira Delegacia de Polícia, ambas localizadas na região central de Campo Grande, estarão fechadas ao público nesta sexta-feira, 1º de agosto. A interrupção nos serviços ocorre devido a um processo de dedetização que será realizado ao longo do dia, das 8h às 18h, nas dependências do prédio.

Durante o período, os atendimentos da Primeira Delegacia estarão totalmente suspensos. Já os serviços de plantão que seriam realizados pela DEPAC Centro serão transferidos temporariamente para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC Cepol, situada na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 167, no bairro Tiradentes.

O funcionamento normal das unidades deve ser retomado após o término da dedetização.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram