Delcídio confirma: “cenário federal nem considera mais terceira via”

De visita à redação de O Estado Online na tarde de hoje (15), o ex-senador por Mato Grosso do Sul e atual presidente do diretório estadual do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Delcídio do Amaral assegurou que o cenário político nacional já está “fechado” sem que a terceira via seja sequer cogitada.

Em entrevista, Delcídio confirmou que 70% das intenções de voto são voltadas ao pleito entre o ex-presidente Lula e o atual chefe do Executivo brasileiro, Jair Bolsonaro. Na ocasião, o comandante do PTB em MS garantiu que o partido fará apoio à Bolsonaro independente de quem for ao segundo turno.

“É impossível ficar em cima do muro”, afirmou o político corumbaense, dando a entender que “ou vai ou racha”: as eleições deste ano vão, custem o que custar, ser de polarização à nível nacional.

Ainda, durante a conversa, o ex-senador manifestou sua indignação para a “confusão armada” que está se tornando a política brasileira. “Anda surreal. Esquerda apoia [pautas da] direita e vice-versa. Ninguém entende mais nada. Penso eu que o que continua a valer são os interesses”, disse Delcídio.

O atual presidente do PTB confirmou que o partido avançou pelo interior – “são 73 municípios onde os diretórios estão presentes”, elencou – e que para o pleito em outubro a ideia é pela defesa do “diferente” em prol da “quebra de paradigmas”.

“Buscamos por um pessoal novo, uma cara nova. Mato Grosso do Sul precisa disso. Não dá mais para continuar com os conceitos de outrora. A roda gira. O PTB quer voltar a ser protagonista no Estado, e estamos nos preparando para isso, em projetos de curto, médio e longo prazo”, finalizou.