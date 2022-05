No Dia de Combate à LGBTfobia, Defensoria investiga transfobia em casa de acolhimento na Capital

No Dia de Combate à LGBTfobia (17), a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul instaurou procedimento para apurar uma denúncia de transfobia, que teria sido cometida em uma UAIFA (Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias) em Campo Grande.

O procedimento foi instaurado pelo Nudedh (Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Diretos Humanos), coordenado pelo defensor público, Mateus Augusto Sutana e Silva.

Segundo o coordenador, após a intervenção feita pela defensoria, uma assistida transexual revelou uma situação de homotransfobia no âmbito da unidade de acolhimento, e teria sido causada por um agente da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande.

A denúncia consiste em conduta discriminatória contra a assistida. Segundo o relato, durante uma vistoria realizada pela Guarda na unidade, houve a separação dos usuários e usuárias por gênero, e a assistida foi obrigada a permanecer junto ao gênero masculino.

A vítima ainda relatou que mesmo tendo informado seu nome social, um dos guardas presentes teria lido seu nome de registro civil em voz alta, expondo-a a grande constrangimento, em frente aos demais usuários presentes.

O defensor ainda destacou que a denúncia de transfobia será investigado. “O Nudedh solicitará informações aos dirigentes da Guarda Civil Metropolitana sobre o ocorrido, bem como orientar sobre a necessidade de respeito à identidade de gênero e à utilização do nome social durante as abordagens”, finalizou Silva.

Denúncias

Um dos canais para denúncias de LGBTfobia é por meio da Nudedh, por meio do telefone (67) 992657323.

Com informações da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

