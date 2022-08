Cutia é salva de incêndio em terreno baldio pela PMA

Uma cutia foi salva ontem (27) pela equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) durante um incêndio ocorrido em um terreno baldio na cidade de Miranda, interior do Estado.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes receberam denúncias sobre um incêndio que estava acontecendo em um terreno baldio no bairro Aparecida. Chegando ao local os policiais, durante o combate ao incêndio, encontraram uma cutia ferida em razão da queimada no terreno.

O animal apresentava vários ferimentos de queimaduras nas patas e no abdômen, situação que a impossibilitava de fugir do local. Em seguida o animal foi resgatado e levado ao quartel onde foi medicado e atendido pela veterinária.

Assim que os ferimentos forem tratados o animal será encaminhado ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), onde terá continuidade ao tratamento médico. Posteriormente retornando ao seu habitat natural.

Alerta – A queima controlada, e que é autorizada somente pelo órgão ambiental, está proibida até o final do ano no Estado. Nesse período, de acordo com a PMA, há casos do uso do fogo de forma irregular.

Os trabalhos de prevenção e repreensão estão sendo realizados, segundo a PMA informou, e ainda não há informações sobre o autor do caso ocorrido na noite de ontem, mas as buscas continuam pelo mesmo e assim que localizado será lavrada uma multa em razão do fato.