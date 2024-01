Crianças 6 a 16 anos serão público alvo de vacina contra a dengue e Ministério ainda definirá estratégia

Crianças e adolescentes entre seis e 16 anos terão prioridade na vacinação contra a dengue em 2024, conforme o Ministério da Saúde. A expectativa da pasta é que 3,2 milhões de pessoas recebam as doses da vacina, a partir de fevereiro.

O diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti, explica que a pasta segue recomendação da Organização Mundial da Saúde. “Dentro da faixa etária, serão montadas estratégias. Isso não significa que todo o grupo etário será vacinado, pois serão analisados os territórios que mais sofrem com a doença e hospitalização, por exemplo”, disse.

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. O Ministério da Saúde incorporou a vacina, conhecida como Qdenga, em dezembro de 2023. A inclusão foi analisada de forma célere pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec) e passou por todas as avaliações da comissão, que recomendou a incorporação. Segundo o laboratório, a previsão é que sejam entregues 5,2 milhões de doses entre fevereiro e novembro de 2024. Outras 1,2 milhão doadas pela empresa estão em processo de tratativas para viabilizar o processo de doação.

Casos

No ano passado foram notificados mais de 1,6 milhão de casos de dengue e quase 1.100 mortes no país, o que representa um aumento de 17,5% em relação ao ano de 2022, segundo o Ministério da Saúde. Ainda conforme a pasta, a estimativa é que a região Centro-Oeste deve registrar uma epidemia de dengue em 2024.

Conforme dados do último boletim epidemiológico divulgados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), foram registrados 41.046 casos de dengue em 2023, um aumento de 92% em relação a 2022, que registrou 21.238 casos.

Apenas em janeiro, Mato Grosso do Sul já registrou 62 casos prováveis de dengue e confirmou 3 casos da doença, no município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, onde inclusive é a cidade pioneira a receber a vacinação contra a dengue no país.

A prevenção é a melhor forma de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, como eliminar água armazenada em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas e piscinas sem uso.

