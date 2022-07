Coxim alcançou o índice mais baixo umidade do ar do país

Mais do que as temperaturas o que tem incomodado é a baixa umidade do ar e na última quinta-feira (14), segundo o Inment (Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Coxim registrou a menor umidade relativa do ar 15% no município.

O Estado apareceu com mais outras cinco cidades na lista das cidades com baixos índices de umidade no país. Sendo elas:

No ranking das 20 cidades mais secas do Brasil, Coxim ocupou o 1º lugar, Água Clara 3º, Costa Rica 4º, Bataguassu 11º, Sonora 13º, Paranaíba 15º e Três Lagoas 19º, levando o Inment a emitir o sinal amarelo de atenção.

Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o índice equilibrado é de 60%.

Sexta-feira (15), é marcado pela falta de chuva e índices altos de umidade do ar, alertando para possíveis queimadas.